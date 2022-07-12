"Кобзон и Магомаев не заслужили такого соседства": памятник Фриске в центре Москвы сочли глумлением

Аллея славы с бронзовыми бюстами российских музыкантов разных эпох появится скоро в центре Москвы. Актриса и певица Алена Кравец увидела проект и ужаснулась задумке.



Скульптор Салават Щербаков увековечит в бронзе главных певцов страны за последнее столетие. Но если фигуры Александра Вертинского, Федора Шаляпина, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Владимира Высоцкого и Людмилы Зыкиной вопросов не вызывают, то вот появление памятника Жанне Фриске породило большие споры.

"Кобзон и Магомаев не заслужили такого соседства! – уверена Кравец. – Это личности выдающиеся, чей талант никто не подвергает сомнению. Их песни и голоса переживут века. А какие песни Жанны Фриске будут петь наши внуки? Набор слов, типа "Малинки-малинки – зеленые тропинки?", "Вместе улетели, небо голубое", "Портофино – ау-ау"?"

Кравец возмущена, что вся эта шумиха, которая продолжается на протяжении семи, прошедших после смерти Жанны лет, выглядит безумием. "Кто это все инициирует – памятники, концерты памяти и прочую ересь? – поражена Алена. – Кому и в каком бреду пришла в голову идея поставить памятник певичке из фанерной группы Фриске рядом с великим Кобзоном? Это же насмешка, плевок в адрес Иосифа Давыдовича! Это все равно что в мой любимый элитный ресторан "Пушкин" принести лапшу быстрого приготовления!"

Еще одна личность, которая вызывает вопросы у Алены Кравец, это Юрий Шатунов. "Почему мальчик без музыкального образования, который пел под фанеру, заслуживает памятник в Москве? В чем его значимость для родины? Какой музыкальный вкус он формировал у поколения? – задает риторические вопросы Алена. – Всякий сверчок знай свой шесток. Но место Фриске и Шатунова – точно не рядом с Кобзоном. Это просто глумление над памятью!"