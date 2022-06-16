"Певичка из фанерной группы": Кравец возмущена появлением в Москве памятника Фриске

Известный скульптор и народный художник России Салават Щербаков в рамках проекта "Память народа: во имя мира" создал глиняный слепок Жанны Фриске. Скоро он превратится в бронзовый памятник, которой установят в центре Москвы. Актриса и певица Алена Кравец этим возмущена.

Глиняный эскиз пятника уже показали членам семьи Жанны Фриске. Отец певицы Владимир радуется, что автору удалось сохранить и передать "горящий" взгляд певицы Памятник будет выполнен в бронзе и откроется в этом году. Но Алена Кравец, хорошо знавшая Жанну и ее деятельность в шоу-бизнесе, считает это безобразием.

"При всей моей симпатии лично к ней, кто такая Фриске, что ей открывают памятник в Москве?! – возмущена Кравец. – Посредственная, что уж лукавить, певица из "фанерной" девичьей группы, имя которым – легион. Широкой общественности она известна в основном своей ранней трагической смертью, но не музыкой".

Кравец возмущена, что в Москве нет памятников многим, по-настоящему значимым для культуры, в том числе музыкальной, личностям, зато будет памятник Фриске. Да и вообще Алена недоумевает, зачем город превращать в филиал кладбища.

"В Москве уже более 700 памятников, включая такие жуткие, как памятник Калашникову или Петру I, куда уж больше, – поражена Кравец. – И кто будет оплачивать отливку памятника Фриске, землю под него, подготовительные работы, согласования, разрешения! Я против, чтобы мои налоги на это тратились".