Заявившая о предательстве страны Лолита проболталась об эмиграции

Лолита Милявская удивила фанатов категоричным заявлением о своем отъезде за границу.

После начала спецоперации на Украине российский шоу-бизнес раскололся на две половины. Некоторые открыто заявили о несогласии с действиями властей и покинули страну. Другие предпочли остаться.

Украинка Лолита Милявская в одном из интервью заявляла, что родная страна ее предала. Украина запретила ей въезд еще несколько лет назад, чем полностью оборвала возможность развивать там карьеру. Певица назвала такое отношение к ней предательством со стороны родины.

В последнее время в Сети ходили слухи о том, что Лолита Милявская якобы тоже решила уехать из России вслед за Ренатой Литвиновой, Аллой Пугачевой, Земфирой и Чулпан Хаматовой. Все началось с того, что артистка уехала отдохнуть в Болгарию, где сейчас находятся ее мать и дочь. Певица решила поставить точку в данном вопросе и раз и навсегда закрыла тему. Лолита пресекла сплетни о том, что она якобы собирается уехать из России. По словам артистки, в этой стране она добилась всего, оч ем мечтала, и теперь ни за что не откажется от нее.

"Россия мне дала так много, что на чаше весов она перевесила гирьками сразу", – заявила Лолита.

Также певица добавила, что страна – это люди, и попросила больше не тревожить ее вопросами об отъезде.