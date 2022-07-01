Сбежала в Швецию к иранцу и в свои 38 так и не стала мамой: как живет дочь Харатьяна

Дмитрий Харатьян воспитал двоих детей от разных женщин. Старшей дочери артиста в этом году исполнилось уже 38 лет.

Уже почти три десятилетия Дмитрий Харатьян счастлив в браке со второй супругой Мариной Майко. В этом союзе у него появился сын Иван, которому сейчас 24 года. Помимо младшего отпрыска, у актера есть еще 38-летняя дочь Александра, родившаяся в его первом браке.

До встречи с Мариной Майко артист был женат на ее тезке – Марине Буримовой. С первой супругой Харатьян познакомился еще во время учебы в Щепкинском училище. Вскоре однокурсники поженились, однако, как поговаривали, этот брак не был основан на взаимной любви. По одной из версий, актер женился на подруге, чтобы помочь ей получить прописку, по другой – потому что она забеременела. И действительно, в 1984 году у пары появилась дочка Саша.

Рождение наследницы буквально стало для молодого отца подарком. Малышка появилась на свет 21 января – в его 24-й день рождения. Впрочем, даже маленькая Саша не смогла скрепить брак своих родителей. Когда дочке было четыре года, Марина и Александр разошлись.

После развода с супругой Харатьян очень переживал, что ребенок будет чувствовать себя брошенным и ненужным, а потому старался уделять дочери как можно больше внимания. В результате у родственников сложились теплые и доверительные отношения.

По стопам знаменитого отца Александра не пошла. Отказавшись от актерской профессии, девушка получила два высших образования – финансиста и продюсера. Долгое время наследница актера работала по специальности и не могла похвастаться успехами в амурных делах, но несколько лет назад все изменилось. Александра нашла любовь, перебралась за границу и кардинально поменяла образ жизни.

Возлюбленным дочери артиста стал иранец из Швеции Маджид Хеджилоу – строитель и инструктор по фитнесу по профессии. Познакомившись с ним, наследница Харатьяна увлеклась здоровым образом жизни, тренировками и йогой. Несколько лет назад Александра на крыльях любви сбежала в Швецию к избраннику и освоила новое дело – стала экскурсоводом, занялась коучингом и начала помогать другим эмигранткам освоиться в стране.

Несмотря на то, что Маджида искренне полюбили даже близкие Александры, закончилась их история любви печально. Относительно недавно влюбленные расстались, так и не успев создать семью. Харатьян мечтает, что наследница осчастливит его внуками, но мамой она пока так и не стала.