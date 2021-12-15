"Я истошно кричал": Харатьян оказался на волосок о смерти

В январе российскому актеру, телеведущему, народному артисту России Дмитрию Харатьяну, успех которому принесла роль гардемарина Алеши Корсака, исполнится 62 года. К этому возрасту он подходит с богатым творческим багажом и насыщенной личной жизнью.
Первая супруга Дмитрия Харатьяна Марина Буримова, которая родила от него дочь, не стала терпеть его пьянства и ушла.
Со второй женой Мариной Майко Дмитрий Харатьян отпраздновал серебряную свадьбу. У пары есть сын, который учится на режиссерском факультете ВГИКа. В интервью Харатьян признался, что помнит каждую свою даму сердца, даже первую любовь из детского сада, которой была Аня Худинова. В школе ему нравились сразу три девочки.
Но кто бы мог подумать, что ничего этого могло бы не быть. Ведь Харатьян мог погибнуть еще в детстве.
В одном из интервью актер рассказал, как в шесть лет на на него свалился мощный телевизор, который стоял на шкафу. Будучи несмышленым малышом, Харатьян потянул дверь шкафа и опрокинул на себя аппаратуру.
"Получил по голове – меня так накрыло теликом, что я буквально оказался внутри экрана. Я истошно кричал. Телевизор с меня сняли. Спустя годы увидел в этом намек свыше: обречен быть на экране", – рассказал Харатьян.