"Непонятный монстр": Неизлечимо больного сына Орбакайте погнали из России

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой улетели во Флориду. Не секрет, что у него там есть недвижимость. В этом году пара отмечает пятилетие семейной жизни. Вероятно, там они его и отметят. Пока влюбленные описали свой отъезд как отпуск, но, кто знает, может быть они как и некоторые, не вернутся на родину.
Напомним, Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уже больше трех месяцев находятся в Израиле. Шоумен уже начал там работать и давать концерты. Поклонники уверены, что в России артисту придется завершать карьеру из-за сказанных им недружественных слов в адрес страны и ее властей.
Пока звездная бабушка греется в Израиле, ее внук решил отдохнуть в Америке. Жена Никиты Преснякова уже публикует из-за океана красочные фото, а также делится впечатлениями от поездки, пишет Пятый канал.
Никита Пресняков тоже показал видео из поездки в своем телеграм-канале. На кадрах предстало насекомое, которое неприятно впечатлил семейство.
"Вырвались с любимой в небольшой отпуск, а тут какой-то непонятный монстр выйти не дает", — написал Пресняков.
Ранее сообщалось о неизлечимой болезни сына певицы Кристины Орбакайте.