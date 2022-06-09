"Противно": Лазарева плюнула в лицо неблагодарному предателю Галкину

Юморист на концертах веселит израильскую публику рассказами про проводимую сегодня Россией специальную военную операцию. И не стесняется в выражениях, затрагивая самые болезненные и трудные для общества темы.
А вот певице Светланы Лазаревой, знакомой по хиту "Тельняшка", стыдно слушать, что несет со сцены пятый муж Аллы Пугачевой. "Шоу-биз молчит, а я скажу, – возмущена артистка. – Противно! Неужели так плохо было в нашей стране, в России? С**а (цензура – Прим. ред.), умейте быть благодарными! Харе на двух стульях сидеть!" Лазаревой тошно слушать то, что несет сегодня Галкин.
"А я не буду прогибаться! Я русская! Я горжусь своим народом! Я горжусь своей страной! События показали, кто и что – даже "лайки" сейчас покажут сущность шоу-биза!" – заявила Лазарева в социальных сетях.
При этом по словам самого Галкина, он всегда был за народ, а его юмор некоторые поняли превратно. Мол, за всю свою 28-летнюю концертную деятельность ни разу не порочил любимую Россию. "Я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой народ, – пояснил артист. – Я всегда был за народ, так вот и сейчас я хочу, чтобы мой российский народ жил в мире, богатстве, а не в нищете и изоляции".