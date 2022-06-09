"Противно": Лазарева плюнула в лицо неблагодарному предателю Галкину

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Например, Максим Галкин с семьей сейчас живет в Израиле. И зарабатывает там тем, что смеется над Россией.

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