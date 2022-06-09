"Не смогу ходить": Врачи приговорили МакSим к инвалидной коляске

Медики с сожалением констатировали печальный вердикт бывшей реанимационной больной.

В прошлом году российская певица МакSим перенесла тяжелую пневмонию и едва не погибла. Артистка почти три месяца провела в стенах больницы, побывала в реанимации, лежала вся в трубках и на аппаратах, искусственно поддерживающих жизнь. Вся Россия молилась за то, чтобы она выжила. И МакSим смогла.

После выписки певица приступила к длительной реабилитации, ведь ее легкие были практически полностью поражены, а для певца это может означать конец карьеры. Несмотря на тяжелый этап восстановления, МакSим смогла вернуться к работе и уже активно выступает.

Поклонники удивляются тому, как быстро певица пришла в форму. Сейчас она выглядит просто великолепно. Сама МакSим признается, что врачи не до конца верили в ее восстановление, пишет Пятый канал. Ей даже сулили инвалидную коляску.

"Когда только проснулась, были разные прогнозы, в том числе, что не смогу ходить. Но когда очнулась в больнице, подумала: "Господи, я вижу, слышу, я обниму своих детей! Без разницы, в каком я виде, сколько шрамов на теле, это настолько не важные вещи", – рассказала 38-летняя МакSим.

Напомним, у артистка две дочери – 13-летняя Саша и семилетняя Маша. Певица все свое свободное посвящает детям.

В остальное время певица выступает и принимает участие в различных проектах. Недавно она снялась в "Маске".