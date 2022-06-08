Перемывающий кости россиянам еврей Галкин разродился нелепым оправданием: Я всегда был за народ

Максим Галкин в личном блоге попытался оправдаться за концерты в Израиле.

На днях в Сети появились отрывки с выступлений артиста. Судя по всему, юморист не упускает возможности поговорить о спецоперации, а заодно пошутить про НАТО. По мнению Максима Галкина, балагурить на столь серьезную и сложную тему, особенно перед иностранцами, вполне уместно.

Естественно, столь резкие высказывания многим в России не понравились. Артиста осудили и коллеги по шоу-бизнесу, и россияне. В комментариях к видео, на которых Максим Галкин перемывает кости бывшим соотечественникам, многие не удержались от комментариев. "Кривляется перед евреями и льет грязь на свою родину", – пишут в Сети.

Кажется, юмористу не понравилось осуждение народа, и он решил оправдаться, что вышло слегка нелепо. По мнению супруга Аллы Пугачевы, публика и некоторые средства массовой информации, разглядывая кусочки выступления, превратно поняли его шутки и пытаются выставить негодяем.

"Так вот, запомните. Я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную любимую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой народ", – разродился Максим Галкин.

Он также добавил, что никогда не был за звания и "за подачки с государственного стола". "Я всегда был за народ, так вот и сейчас я хочу, чтобы мой российский народ жил в мире, богатстве, а не в нищете и изоляции", – подытожил муж Пугачевой.