Катящей бочку на Пугачеву Кормухиной указали на место: Ради хайпа

Певица отличается крутым норовом – ей палец в рот не клади, откусит вместе с рукой! За время своего пути в шоу-бизнесе она успела угодить в несколько громких скандалов и поссориться со многими звездами.
Например, раньше Ольга Кормухина была очень дружна с Аллой Пугачевой. Артистка работала в Театре песни Примадонны, а также поддерживала приятельские отношения с исполнительницей хита "Арлекино".
Однако в какой-то момент звезде не понравилось, что подружка с ней не советуется. Пугачева упрекнула Кормухину в этом прилюдно – на глазах у труппы и руководства. Певица терпеть не стала и ушла, хлопнув дверью. После этого артистка посчитала, что может гнать бочку на Примадонну и без стеснения рассказала о конфликте и скверном характере экс-подруги.
Психолог Ольга Дандар считает, что у Ольги Кормухиной – сильный характер, именно таким и должен обладать человек, рискнувший покорить шоу-бизнес.
"У нее есть внутренний стержень, и себя в обиду она не даст! А элемент эпатажа, это желание заявить о себе ради хайпа, чтобы всегда ее эго центр был под прицелом внимания! Во многих ситуациях Ольга держит субординацию, а это и есть профессионализм! Когда ты не переходишь тонкую грань и всегда отстаиваешь свои интересы", – считает специалист.