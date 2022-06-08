Двуличную Вайкуле пнули по больному: Заходит слишком далеко

На днях стало известно, что музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala в 2022 году не состоится. Музыкант Руслан Баринов рассказал, что думает по этому поводу.



"По-моему мнению, фестиваль можно было устроить, даже невзирая на определенные обстоятельства, которые сейчас сложились на мировой арене. Этическая сторона вопроса имеет место. Негоже устраивать песни и пляски в непростое время. Однако в мире постоянно происходит что-то плохое. Так, получается, что теперь можно всем забыть про радость, поставить жизнь на паузу?" – говорит Баринов.

Музыкант считает, что за два года ковидных ограничений люди достаточно насиделись взаперти в тоске, унынии и страхе. Он добавил, что многие ушли в депрессию из-за постоянных отмен концертов, запретов активной социальной жизни, а жизнь превратилась в серость и тлен.

"Евровидение" же смогли провести! И этому ничто не помешало. Так что же мешает теперь провести фестиваль Лаймы Вайкуле, где можно было бы организовать сбор средств на гуманитарную помощь или иную благотворительность в такое тяжелое время? Это вполне возможно. И люди бы откликнулись на такую идею и с удовольствием посетили мероприятие, осознавая свое участие в большом деле. Все были бы в выигрыше", – недоумевает Руслан Баринов.

По словам музыканта, в действиях Лаймы Вайкуле чувствуется некоторая двуличность. Он уверен, что музыка, как и любое другое искусство, не должна измеряться какими-либо условностями. Творчество не должно регламентироваться политической повесткой.

"Чувствуются двойные стандарты со стороны международной общественности. Культура "отмены" заходит слишком далеко, трогая самое сокровенное. Людям нужна дружба, любовь, воссоединение. Нужен этот самый свежий глоток радости и надежды, после такой долгой разлуки с любимыми артистами. Фестиваль мог бы это предоставить!" – пнул Баринов Вайкуле по больному.