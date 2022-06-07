"Голову лечить срочно!": одержимую Волочкову гонят в психушку

Анастасия Волочкова представила публике очередного "любимого", но народу уже неинтересно.

В начале мая Анастасия Волочкова наслаждалась объятиями нового ухажера, который арендовал для нее целый остров и яхту. Проводя время за границей, балерина "сыпала" в соцсетях фотографиями и видео. Артистка признавалась, что не может молчать о своем счастье. Мол, ей хочется кричать об этом на весь мир.

Но, вернувшись на родину, Волочкова снова погрузилась в привычную жизнь: однообразные концерты в Подмосковье и посиделки с друзьями-мужчинами. Например, недавно Анастасия привела в столичную квартиру некоего "выдающегося режиссера", о котором публика никогда не слышала, сделала с ним фото и выложила кадр в Сеть. "Два одержимых любовью человека к искусству", – подписала снимок Анастасия.

Интернет-пользователи обратили внимание на однообразность фотографий Волочковой и ее публикации в соцсети. "Слишком часто... Диван, девушка и какой-нибудь мужчина...", "Хватит пиарить никому неизвестного мужика", "Зачем вам нужны разные мужчины? У вас дочь растет, самый главный в жизни человек". А один из комментаторов гонит артистку в психбольницу: "Голову лечить срочно! За год пятый или шестой любимый?".

Поклонники и раньше демонстрировали волнение из-за состояния Анастасии Волочковой. Они заметили, что у балерины появились провалы в памяти. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

