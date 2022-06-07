"Ему плевать!": смеющегося над Россией Галкина упрекнули за молчание об обстрелах Донбасса

Максим Галкин подвергался опале со стороны россиян, когда выступил против спецоперации на Украине. Лишившись концертов и рекламных контрактов на родине, артист вместе со своей супругой Аллой Пугачевой улетел в Израиль, откуда периодически записывает видео, высказывая претензии руководству России и распространяя ложную информацию о действиях российских войск.
Примечательно, что Галкин ни разу не высказался по поводу обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. На это обратили внимание в студии передачи "Место встречи". Ведущий ток-шоу Андрей Норкин недоумевает, почему юморист, который решил обозначить свою позицию, не говорит о недопустимости обстрелов гражданских кварталов, например, в Донецке. "Он молчит!", – возмутился журналист.
Редактор общественно-политической информации Aif.ru Андрей Сидорчик, который находился в студии "Место встречи", заявил, что Галкину просто безразличны судьбы простых людей. Мол, у обеспеченного артиста есть дружеские связи с представителями украинского шоу-бизнеса, и сопереживает лишь себе подобным.
"А люди в Донецке, Макеевке, даже России... Ему плевать на них! Они для него — простые смертные", – сказал Сидорчик.
Ранее Максим Галкин выступил в Израиле. На концерте юморист шутил о спецоперации и расширении НАТО. Слова артиста приводили "Дни.ру".