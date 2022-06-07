Предательство, расширение НАТО и спецоперация: о чем шутит бежавший из России Галкин перед иностранцами

Максим Галкин выступил в Израиле. В Сети появились видео.

Чуть больше трех месяцев назад Максим Галкин и Алла Пугачева спешно бежали в Израиль, где находятся по сей день. Покинув родную страну, 45-летний юморист стал публично высказываться против спецоперации на Украине и распространять ложную информацию о действиях российской армии.

Было бы странно, если бы Галкин не продолжил комментировать политические события на своих концертах. Выступая перед израильской публикой, артист не упускает возможности вновь заговорить о спецоперации. Причем супруг Пугачевой считает уместным шутить на столь серьезную и сложную тему.

Во время недавнего концерта Максим признался, что не понимает, за что его в родной стране называют предателем. И тут же продолжил: "Они говорили: "Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией". И чего? "Добрый вечер, мы из Суоми". Это нормально? Нравится, не нравится — НАТО расширяется".

Продолжая шутить на эту тему, Максим Галкин высказался о планах Швеции по вступлению в Североатлантический альянс. По мнению артиста, это может вызвать в России антискандинавские настроения. Мол, в стране переименуют шведскую стенку в "лазанку", сауну – в "сухопарку", а шведский стол – в "обжираловку". Слова мужа Аллы Пугачевой также приводит "Царьград".