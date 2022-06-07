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Шоу-бизнес
Предательство, расширение НАТО и спецоперация: о чем шутит бежавший из России Галкин перед иностранцами

Предательство, расширение НАТО и спецоперация: о чем шутит бежавший из России Галкин перед иностранцами

Максим Галкин выступил в Израиле. В Сети появились видео.

Продолжение: "Ему плевать!": смеющегося над Россией Галкина упрекнули за молчание об обстрелах Донбасса
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Чуть больше трех месяцев назад Максим Галкин и Алла Пугачева спешно бежали в Израиль, где находятся по сей день. Покинув родную страну, 45-летний юморист стал публично высказываться против спецоперации на Украине и распространять ложную информацию о действиях российской армии.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Было бы странно, если бы Галкин не продолжил комментировать политические события на своих концертах. Выступая перед израильской публикой, артист не упускает возможности вновь заговорить о спецоперации. Причем супруг Пугачевой считает уместным шутить на столь серьезную и сложную тему.

Во время недавнего концерта Максим признался, что не понимает, за что его в родной стране называют предателем. И тут же продолжил: "Они говорили: "Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией". И чего? "Добрый вечер, мы из Суоми". Это нормально? Нравится, не нравится — НАТО расширяется".

Продолжая шутить на эту тему, Максим Галкин высказался о планах Швеции по вступлению в Североатлантический альянс. По мнению артиста, это может вызвать в России антискандинавские настроения. Мол, в стране переименуют шведскую стенку в "лазанку", сауну – в "сухопарку", а шведский стол – в "обжираловку". Слова мужа Аллы Пугачевой также приводит "Царьград".

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2022, 17:01 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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