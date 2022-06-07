Жалобно мяукает: Попавший в смертельное ДТП известный певец шокировал странным поведением

После смертельного ДТП Олег Абрамкин не смог ответить на вопросы журналистов.

Певец Олег Абрамов, известный под псевдонимом Radio Tapok попал в ДТП в Московской области. Как сало известно, музыкант ехал с друзьями на Porsche, который в какой-то в момент скатился в кювет и загорелся. ДТП не обошлось без жертв: друг артиста, находившийся за рулем иномарки, погиб. Сам известный певец отделался травмами.

Чтобы узнать детали произошедшего, с Олегом Абрамовым связались журналисты, однако он не смог ответить на их вопросы. Более того, музыкант продемонстрировал весьма странное поведение, которое любого повергнет в шок. Дело в том, что певец не смог сказать ни слова: вместо этого он начал жалобно мяукать. С чем связано такое поведение пострадавшего в аварии артиста, остается только догадываться. Как передает Пятый канал, причиной может быть потрясение, которое перенес музыкант.

Сейчас в причинах происшествия недалеко от деревни Брехово разбираются следователи, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стоит отметить, что в полицию после ДТП позвонил сам Олег Абрамов, чтобы сообщить о случившемся.

Напомним, что певец получил широкую известность, благодаря созданию рок-версий песен отечественных исполнителей. Кроме этого, он занимается записью русскоязычных кавер-версий на хиты зарубежных рок-групп.