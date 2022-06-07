Провалы в памяти: Народ переживает за истощенную до полусмерти облысевшую Волочкову

Поклонники переживают за состояние Анастасии Волочковой.

Балерина всея Руси активно ведет социальные сети и, как правило, делится с поклонниками всеми новостями из своей жизни: Но лучше всего у Анастасии Волочковой получается хвастаться подарками.

Накануне артистка в синем платье с глубоким декольте сфотографировалась в цветах сирени, чтобы рассказать фанатам, что этот куст на своем участке она посадили собственноручно! И не случайно, ведь она обожает цветы, которые, как она мельком напомнила, ей дарят постоянно. Казалось бы, весьма безобидный пост, но поклонники нашли в нем намеки на то, что у балерины серьезные проблемы.

Внимательные пользователи заметили, что Анастасия Волочкова уже много раз рассказывала про свою любовь к цветам: якобы, почти каждый ее пост посвящен этой теме, а балерина, кажется, об этом постоянно забывает.

"Забывает, что пишет, уже несколько раз был пост про этот куст", – написал в комментариях народ.

Поклонники придрались не только к провалам в памяти балерины. Многие отметили, что она на фотографии выглядит истощенной до полусмерти, а потом принялись гадать: это результат диет или фотошоп. И, конечно, не оставили без внимания и прическу артистки, которая в очередной раз прицепила накладной хвост.

"И так все в курсе, что три пера на голове, кого обманывать-то?" – упрекнули в облысении Анастасию Волочкову пользователи.