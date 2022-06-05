Патриотка Шукшина разнесла собирающихся выступать в России артистов-предателей

Мария Шукшина проявляет небывалый патриотизм.

Политическая обстановка в стране разделила мир шоу-бизнеса на два лагеря. Некоторые проявили небывалый патриотизм, а некоторые начали резко высказываться в адрес России. Одним из таких оказался Макс Барских. Он плюнул в россиян и заявил, что никогда не будет перед ними выступать. Интересно, что после столь громких слов в Санкт-Петербурге появились афиши о концерте украинского певца, который должен состояться 26 августа.

На эту тему резко высказалась Мария Шукшина в своем микроблоге. Она задалась вопросом, не слишком ли много патриотов для одного города на Неве. Стоит отметить, что вскоре выяснилось, что Барских не имеет отношения к этим афишам. Видимо, кто-то решил таким образом поиздеваться над артистом.

Также Шукшина раскритиковала Манижу, которая в прошлом году представляла Россию на "Евровидении". Вскоре певица тоже должна выступить в Санкт-Петербурге, что очень не понравилось Шукшиной. Напомним, Манижа тоже не раз критиковала действия российских властей, однако отмечала, что не готова бежать из страны. "Что-то много предателей соберутся в этом месте попеть", – заявляет актриса.

Напомним, ранее звезда сериала "Станица" резко негативно отзывалась о звездах, которые покинули Родину на фоне специальной операции. Так, она их сравнила с рептилиями от заводчика.