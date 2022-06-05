"Я узнала настоящую любовь": Подольская показала главного мужчину после слухов о разводе

Наталья Подольская – успешная артистка, счастливая жена и мать. Женщина счастлива в браке с Владимиром Пресняковым, от которого она родила двоих сыновей. Наталья признается, что первый наследник был буквально вымолен, поскольку в течение долгого времени она не могла забеременеть. При этом на тот момент у супруга Подольской был ребенок, которого родила дочка Аллы Пугачевой.
Сегодня важный день для семьи Натальи Подольской – ее старшему сыну исполняется семь лет. Радостная родительница трогательно поздравила Артемия с днем рождения, выложив его фото в своем микроблоге. По ее словам, ее жизнь разделилась на части, когда на свет появился долгожданный наследник. "В этот день я узнала, что такое настоящая любовь", – пишет певица.
Поклонники Натальи поздравили звезду с таким чудесным праздником. "Мамулю поздравляю с таким красавцем мужчиной", "Поздравляю, всего самого наилучшего и доброго", "С днем рождения сына", "Респект Теме, краш", "Поздравляю, Наташа, ты чудесная мама", "Поздравляю! Хороших оценок в школе", – написали пользователи сети.
Напомним, Пресняков и Подольская считаются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Однако даже у них бывают недомолвки. Так, недавно в сеть попало видео, на котором певец не очень корректно общается с супругой: передразнивает и обидно шутит. После такого поклонники звезд даже начали поговаривать, будто в отношениях семьи не все гладко. Кто-то даже подумал, что это начало конца и артисты скоро разведутся.