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Шоу-бизнес
"Уже слов нет": вездесущая Волочкова довела народ до блевотины

"Уже слов нет": вездесущая Волочкова довела народ до блевотины

Анастасию Волочковы высмеяли за попытку заступиться за избившую собачку Любовь Успенскую.
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Недавно разразился скандал, в центре которого оказалась Любовь Успенская. Певица поругалась со своей соседкой, которая обвинила звезду в нападении на собаку. По сообщениям средств массовой информации, на вокалистку даже подали в суд.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Вступиться за артистку решила Анастасия Волочкова. Балерина сама не раз конфликтовала с соседями, поэтому не понаслышке знает, какого это. По мнению экс-примы Большого театра, Анна Кауфман раздула из мухи слона и специально пытается докопаться до звезды шансона. Так, она назвала действия противницы Успенской дешевым хайпом.

Волочкова убеждена, что всегда можно договориться и решить конфликт самостоятельно, а не обращаться в вышестоящие инстанции. Напомним, что танцовщица сама недавно судилась с соседями по коттеджному поселку. Те хотели запретить звезде расхаживать по участку без одежды и справлять малую нужду под деревом. Так что Анастасия прекрасно понимает свою коллегу по шоу-бизнесу. Она считает, что Кауфман должна быть более благоразумной и отозвать иск.

Однако пользователи сети не расценили благородный поступок Волочковой. По мнению многих, вездесущая балерина пытается подмазаться к чужому скандалу. Из-за этого комментаторы наехали на звезду балета. "Пьяный бред какой-то", "Корона у балерины уже через ногти на ногах лезет, при таком скудоумии", "Это за гранью они что о себе возомнили, жесть, уже слов нет", – написали доведенные до блевотины подписчики.

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Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 июня 2022, 11:44 Источник: Telegram • Требует проверки
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