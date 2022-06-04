"Уже совсем": шокирующие изъяны дочери Орбакайте вызвали оторопь

Как известно, дочка Кристины Орбакайте большую часть времени проводит в Соединенных Штатах Америки. Стоит отметить, что Клавдия также является гражданкой США и с самого рождения живет за рубежом. Сейчас дочка Аллы Пугачевой также находится в Америке, где проводит время с наследницей.
Накануне Орбакайте опубликовала в микроблог видео со дня рождения Клавдии. Как оказалось, дочь Кристины плохо говорит по-русски, произносит слова с явным акцентом. Шокирующие изъяны девочки вызвали оторопь у пользователей сети. Подписчики дочери Примадонны буквально затравили Клавдию за то, что та уже забыла родной язык. "Девочка уже не наша совсем", – написал один из комментаторов.
Напомним, что на данный момент за границей находятся не только родственники Аллы Пугачевой, но и она сама. Так, недавно она покинула Россию вместе с детьми и супругом. Поговаривают, что такое решение семейство приняло после начала специальной операции на Украине. Также ходят слухи, будто исполнительница хита "Миллион алых роз" не собирается возвращаться на Родину. Некоторые говорили, будто Примадонна уже готовится к покупке недвижимости за рубежом.