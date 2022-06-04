"Переборщила с ботоксом": Лицо Подольской после операции стало "пластилиновым"

Наталья Подольская сильно изменилась, чем вызвала недоумение у поклонников.

Многие считают, что Наталья Подольская выиграла счастливый билет в эту жизнь. Женщина преуспела не только в карьере, но и в любви. Так, она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым, от которого родила сыновей. Фанаты Натальи восхищаются ее внешностью и часто хвалят ее за умение следить за собой. Однако в последнее время поклонники заметили, что певица сильно изменилась.

Артистка изменилась до неузнаваемости. Как известно, за плечами супруги Преснякова несколько пластических операций. Наталья не скрывает, что прибегала к помощи хирургов. Дело в том, что женщина комплексовала из-за формы носа. Именно поэтому она решила решить проблему кардинально. Так, первая операция была проведена еще в 2008 году, однако результат звезду не устроил, поэтому через год она решилась на повторный поход к хирургу.

По словам Марии Беллини, сейчас нос певицы выглядит более изящно. Также пластический хирург прокомментировала другие изменения во внешности артистки. Она предполагает, что Подольская слишком увлеклась уколами красоты. "Переборщила с ботоксом", – говорит Беллини. Именно поэтому, по ее мнению, лицо Натальи стало "пластилиновым" и неподвижным.