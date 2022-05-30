Не может быть: в обрюзгшем бородаче не сразу признали былого красавца Владимира Преснякова

Владимир Пресняков стал одним из лауреатов 11-й русской национальной музыкальной премии канала RU TV. Правда, поклонники и журналисты узнали его не сразу – певец сильно изменился.

На церемонию вручения престижных наград в столичный "Крокус Сити Холл" Владимир Пресняков приехал вместе с 6-летним сыном Артемием. С ним же и вышел на сцену. Красавицы-супруги певца Натальи Подольской рядом не было. "После дня рождения я ей сделал подарок – отправил на три дня в Рим, чтобы она отдохнула", – пояснил исполнитель.

Правда, многие узнали звезду только после объявления ведущим – так сильно изменился бывший гражданский муж Кристины Орбакайте. Он поправился, обрюзг, появилась отечность. А седая борода превращает 54-летнего исполнителя в старца. "Не может быть!" – шептались люди.

А ведь когда-то он считался секс-символом, был очень красивым и видным артистом. Но время отнеслось к нему без сожаления...

Теперь вся надежда на подрастающего сына – Артемия Преснякова. "Я не знаю, станет ли он звездной, но для меня важнее того, чтобы ему было комфортно в профессии, чтобы Тема вырос добрым человеком", – говорит Пресняков.

При этом он предостерег сына от общения с коварными журналистами. "Читаю порой новости, и диву даюсь, – возмущен певец. – Якобы, у Лени Агутина крокодил съел дочь, а я уже три раза расстался с женой. Вот смысл этого какой? Лучше говорить правду о происходящем в стране".