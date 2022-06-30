Сердце сильно повреждено: появились шокирующие подробности состояния внутренностей Шатунова

Врач рассказал, что Юрий Шатунов пострадал настолько сильно, что шансов выжить у него не было.

Российский певец Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта 23 июня. Артисту было 48 лет. После церемонии прощания его тело кремировали и поделили на две части. Одну из них захоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Другую часть по воле самого Юры Шатунова развеют над озером в Германии. Недалеко от озера он жил в последнее время с женой и детьми и часто любил ловить рыбу.

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Врач, знакомый с состоянием Юрия Шатунова перед смертью, рассказал, какие у него были шансы выжить. По словам медика, сердце певца было сильно повреждено, поэтому он стал бы инвалидом и фактически вел бы жизнь овоща. Об этом медики рассказали директору артиста Аркадию Кудряшову.

Состояние внутренностей Юрия Шатунова было настолько плохим, что если бы он выжил, то был бы прикован к постели до конца своих дней и никого бы не узнавал, ничего бы не понимал. Так врач прокомментировал новость о том, что солиста "Ласкового мая" якобы можно было бы спасти.





"Юра остался бы инвалидом, лежачим больным... Не узнавал бы никого и себя бы не помнил. Так нам сказали", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что вышла новая песня Юрия Шатунова "Каждому свое", которая стала пророческой.