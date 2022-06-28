Могила поделенного надвое Шатунова утонула в 35-градусную жару

Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта. Последнее пристанище он нашел сразу в двух разных странах.

Прах 48-летнего российского певца Юры Шатунова находится в двух разных частях света. Часть праха после кремации захоронили на Троекуровском кладбище, чтобы у поклонников всегда была возможность прикоснуться к прекрасному.

Другую часть праха по решению самого бывшего солиста группы "Ласковый май" развеяли над лесным озером в Германии, где в последние годы жизни Юра Шатунов обожал проводить время и ловить рыбу. Фактически тело кремированного артиста поделили надвое.

Певца похоронили один день назад. Несмотря на 35-градусную жару, поклонники тысячами приезжали на Троекуровское кладбище, чтобы почтить память любимого артиста. Могила Юры Шатунова, на которой сейчас пока стоит деревянный крест, уже утонула в белых розах. Здесь расположены три портрета Шатунова, на каждом из которых он лучезарно улыбается, а также лампадки и иконы. В день похорон поклонники пели легендарный хит Шатунова "Белые розы", за который он так яростно судился с продюсером Андреем Разиным в последние годы жизни...

Как рассказал в беседе с Пятым каналом директор и близкий друг покойного Юры Шатунова Аркадий Кудряшов, идея обрести вечный покой над немецким озером принадлежит певцу.