"Орали как потерпевшие!": Забавляющийся с голым мужиком и плетками Цискаридзе показал большую дыру

Танцор, несмотря на уход с большой сцены, трудится не покладая рук. На его плечах: работа ректором в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, съемка в различных проектах, а также педагогика. Так что, как и все россияне, он под конец недели устает. На носу выходные, поэтому Николай Цискаридзе решил поделиться с поклонниками способом досуга, с помощью которого и сам раньше расслаблялся и забавлялся.
Артист рассказал фанатам о фильме, которым можно разбавить любой вечер. Речь идет о картине "Тарзан: Человек—обезьяна", снятый еще в 1932 году. В своем микроблоге он опубликовал постер фильма: на нем исполнитель главной роли Джонни Вайсмюллер с идеально уложенной прической запечатлен с голым торсом. "Вот такой — вечер приключений сегодня", – отметил танцор.
Как оказалось, фанатам Николая Цискаридзе пришлась по душе рекомендация кумира, поэтому они решили поделиться впечатлениями от просмотра. Многие посчитали фильм хорошим, но отметили, что такое кино уже вряд ли снимут: мол, диалоги и персонажи делают его не политкорректным. Например, по сюжету один из героев называет живописную и огромную по своим масштабам Африку, где происходит действие фильма, "дырой". И это еще не все.
"Плетки, "отвлекающие от страха" дикарей. Племя карликов с (о ужас!) blackface гримом", – прокомментировали фильм поклонники.
А кого-то позабавило количество криков в картине: мол, громкие звуки там издают все – от самого Тарзана до животных. "А слоны орали как потерпевшие!", – написала под публикацией Николая Цискаридзе поклонница.