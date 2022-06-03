Бьет по рукам и ногам: Облитый помоями Галкин сорвался на детей

После начала спецоперации на Украине Максим Галкин вместе с супругой и детьми уехал за границу.



Звездное семейство обосновалось в Израиле. И хотя, по словам Примадонны, целью поездки стали отдых и лечение, многие думают, что главную роль во внезапном побеге в Израиль сыграло поведение Максима Галкина.

Дело в том, что шоумен стал негативно высказываться в адрес спецоперации на Украине, причем его выпады в сторону России не прекратились и после отъезда из страны. Многих поклонников, а также коллег по цеху разгневали его выходки. Так что, неудивительно, что комика то и дело обливают помоями за его длинный язык. Наверное, поэтому юморист, который, к слову, раньше охотно делился с поклонниками снимками своей жены и детей, сейчас стал достаточно скрытным. Ведь есть риска получить массу негатива от хейтеров.

Однако в этот раз Максим Галкин, судя по всему, сорвался и решил изменить своим новым привычкам. Внезапно в его микроблоге появилось видео, на котором запечатлены наследники звездной пары – Лиза и Гарри. Брат и сестра плещутся в разбушевавшемся море, а мощная волна буквально бьет их по рукам и ногам. Но дети кажутся очень бесстрашными и не переживают за то, что волна может накрыть их с головой.



"На море с семьей — бесценно", приводит слова мужа Аллы Пугачевой Пятый канал. Правда, комментарии на всякий случай комик закрыл: мало ли кто решит напомнить Максиму Галкину о том, как некрасиво он поступил, повернувшись задом к Родине и своим поклонникам.