Бузова может быть довольна: изможденный Тарасов заявил о проблемах в семье

Брак Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко не обошли стороной тревожные слухи.

Еще весной подписчики заподозрили, что в отношениях знаменитых супругов не все гладко. Внезапно собравшая чемоданы и уехавшая вместе с детьми к родственникам Анастасия Костенко породила еще больше подозрений. Фолловеров было не унять – они решили, что женщина серьезно поругалась с Дмитрием Тарасовым.

Оставшийся на время без семьи футболист тогда тоже перестал рассказывать о личном, что стало для поклонников еще одним признаком неких проблем. Теперь же изможденный былыми трудностями Тарасов заявил, что проблемы в семье действительно были. Ольга Бузова может быть довольна, если только она еще питает к бывшему мужу недобрые чувства.

Как пишут "7 Дней", Тарасов признался, что ему надо было отдохнуть и все переосмыслить.

"Все связано с личными проблемами в семье," – поделился футболист.

Мужчине нужно было поработать со своей собственной головой, поэтому он взял перерыв от соцсетей. Тарасов намекнул, что в будущем он, возможно, расскажет о своих бедах обеспокоенным фолловерам. Пока вдаваться в детали бывший муж Бузовой не стал.

Напомним, что на днях в семье Дмитрия Тарасова появилась еще одна серьезная проблема – его жена загремела в больницу вместе с восьмимесячным сыном. Малышу пришлось ставить капельницы.