"Страшно и больно": обессиленная жена Тарасова озвучила диагноз ее измученного ребенка

На днях Анастасия Костенко рассказала о том, что состояние ее восьмимесячного сына Леши ухудшилось. Мальчика вместе с матерью госпитализировали. Спустя некоторое время жена Дмитрия Тарасова назвала диагноз, который поставили врачи.
Оказалось, у наследника футболиста парагрипп, гнойный отит и ларингит. "Страшно было и больно, когда каждые 5-10 минут он кашлял и плакал от этого", – написала Анастасия в популярной социальной сети. Сейчас измученному Леше уже лучше. Костенко поблагодарила поклонников за поддержку.
Тарасов, в свою очередь, тоже сообщил о том, что его наследник идет на поправку. Мол, скоро его должны выписать. Пока же обессиленная жена Дмитрия пытается справиться со стрессом, который пришлось пережить. Она призналась, что после случившегося стала примерно понимать, что ждет в аду.
Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают троих детей. В 2018 году на свет появилась их дочь Милана, а двумя годами позднее – наследница Ева. В октябре прошлого года модель подарила футболисту сына Алексея. Спортсмен старается проводить все свое свободное время с наследниками и супругой.