Гнойный отит и ларингит: Появились ужасающие кадры исколотого капельницами сына Костенко и Тарасова

Анастасия Костенко на днях загремела в больницу с восьмимесячным малышом. Мальчику потребовалось срочное лечение.



Накануне в соцсетях жены российского футболиста Дмитрия Тарасова появились тревожные новости о том, что их восьмимесячный сын Алексей серьезно заболел. Мать с ребенком увезли на скорой и экстренно госпитализировали. Всю ночь от модели не было новостей.

Наконец сегодня Анастасия Костенко вышла на связь с поклонниками и в подробностях рассказала о случившемся. Она показала устрашающие снимки, на которых малыш лежит исколотый капельницами на медицинской кушетке.

Модель пояснила, что у сына Тарасова парагрипп. Она добавила, что болезнь сопровождается гнойным отитом и ларингитом. Костенко предположила, что они могли заразиться в парке аттракционов.

"Вчера до шести утра была капельница и я, естественно, не могла спать, следила за проводом. А катетер — это отдельная боль всех мам, у кого груднички и пухляши", – рассказала Костенко.

Медсестра не сразу смогла попасть в вену малышу, пришлось колоть несколько раз. Сейчас сыну Костенко и Тарасова уже лучше, их выписывают из клиники. Состояния малыша стабилизировалось, поэтому семья продолжит лечение дома. Однако не все фанаты поддержали такую идею. В комментариях фолловеры отметили, что мальчик может заразить остальных детей.