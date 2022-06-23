"Это интернет-утка": Лолита отрицает смерть Юры Шатунова

23 июня российский шоу-бизнес потрясла страшная новость: в возрасте 48 лет ушел из жизни солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Артиста сразил обширный инфаркт миокарда, его слишком поздно привезли в домодедовскую больницу, потратив время на поликлинику, где певцу конечно не смогли бы помочь с таким диагнозом. Сердце артиста остановилось по дороге в реанимацию.
Российская певица Лолита Милявская выразила соболезнования в связи с кончиной Юрия Шатунова. Коллега сказала теплые слова о нем, пишет RT.
"Совершенно очаровательный мальчишка. По-моему, он навсегда остался мальчишкой, несмотря на то что ему 48 лет. Мы коллеги... Когда ты знакомишься ближе с ним — обаяние человека тебя накрывает", – сказала Лолита.
Певица добавила, что Юра Шатунов всегда спокойно относился к тому, что в определенных кругах он был неформатом. Он с уважением относился ко всем, и в ответ получал такое же уважение.
По словам Милявской, Шатунов преодолел пренебрежительное отношение звездных коллег к группе "Ласковый май" при помощи своего обаяния.
Когда Лолита узнала о смерти Юры Шатунова, то не поверила, посчитав это "интернет-уткой". Артистка решила проверить информацию и перезвонила близким друзьям, которые подтвердили ей прискорбную весть.