"Володя определился": сестра слила подноготную тайной женитьбы скандалиста Епифанцева

Один из самых ярких и противоречивых по характеру российских актеров Владимир Епифанцев известен своей многогранной личной жизнью. На его счету два развода, измены жене с ее подругой, драка в баре и многое другое. Первый раз он связал себя узами брака еще будучи студентом, а со второй женой развелся не так давно.
На днях стало известно, что Епифанцев больше не холостяк. После развода с женой Анастасией Веденской в 2018 году о его личной жизни ничего не было известно. Бывшая жена, которая родила от него двух детей, обвиняла его в скандальном поведении и странных выходках.
Недавно сестра Епифанцева проболталась, что актер снова женился. Во время записи программы на НТВ она обмолвилась о личном счастье Епифанцева и рассказала, что он женат на молодой возлюбленной Юлии Семеновой, которая младше его на 24 года.
"В личной жизни Володя определился. У него прекрасная жена, которая не пилит, а поддерживает", – рассказала сестра Епифанцева.
Подробности семейной жизни Владимира Епифанцева остались за кадром, но известно, что познакомился актер с молодой избранницей в интернете. Там же парочка иногда развлекает поклонников своими видео.