Прощаться не приедет: жена плюнула на могилу покойника Шатунова

Многочисленные поклонники оплакивают Юрия Шатунова, так неожиданно ушедшего из жизни на 49-м году.

В Германии у покойного осталась жена Светлана, с которой певец познакомился еще в начале нулевых. С момента первой встречи влюбленные практически не расставались за исключением тех моментов, когда Юрий Шатунов уезжал в Россию на гастроли. Теперь же, когда встал вопрос о похоронах артиста, выяснилось, что публично прощаться вдова не приедет.

Эту новость сообщил менеджер артиста – Аркадий Кудряшов. После этого многие пользователи подумали, что жена просто плюнула на могилу покойника Шатунова. Кудряшов постарался объяснить, что женщине просто очень плохо. После известия о смерти мужа Светлана оказалась в подавленном состоянии. Сейчас ее здоровье даже вызывает опасения у близких. Кроме того, на безутешной вдове осталось двое детей.

Как сообщил телеграм-канал "Звездная пыль", вдова пока еще продолжает оставаться в Германии – там, где семья Шатунова жила все последние годы. Все вопросы, связанные с похоронами, решаются через представителей Светланы.

По информации СМИ, прощание с легендарным исполнителем состоится 26 июня в траурном зале Троекуровского кладбища. По сведениям от источника, близкого к покойному, тело музыканта решено кремировать. Захоронение праха состоится в другой день и пройдет в закрытом формате. Возможно, там вдова Юрия Шатунова все же сможет попрощаться с возлюбленным, и поклонники убедятся в том, что она не плюнула на покойного.