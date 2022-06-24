"Теперь уже никогда": 48-летний Шатунов напророчил себе скорый конец

23 июня неожиданно для всех из жизни ушел любимец миллионов Юрий Шатунов.

Бывшему солисту популярной группы "Ласковый май" было всего 48 лет. Скоропостижная смерть артиста в результате обширного инфаркта стала настоящим ударом для его друзей, коллег, поклонников. Еще несколько дней назад Юрий Шатунов выступал перед публикой, пел свои легендарные песни, общался с фанатами и радовался жизни.

Тогда казалось, что ничего не предвещает беды. Однако после трагической новости о смерти исполнителя кто-то из очевидцев вспомнил неоднозначные слова Шатунова на последнем концерте. Люди решили, что музыкант буквально сам напророчил себе скорый конец. Дело в том, что четыре дня назад на выступлении в ДК "Октябрь" артист затеял разговор с одной из поклонниц. Как сообщил портал Blitz.center, Юрия спросили, приедет ли он выступать в Испанию.

"Когда еще приеду? Теперь уже никогда. Мне и тут хорошо," – произнес Шатунов ставшие пророческими слова.

Вполне возможно, что легендарный исполнитель каким-то особым чутьем чувствовал надвигающуюся на него беду. Впрочем, было ли так на самом деле или же пророчество получилось случайным, останется неизвестным.

Напомним, что последние годы жизни Юрия Шатунова оказались несколько омрачены громкими судебными тяжбами с Андреем Разиным – недавно правда о разборках между исполнителем и продюсером вылезла наружу.