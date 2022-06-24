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Шоу-бизнес
Злой рок: жизнь и смерть Юры Шатунова оказались чередой жутких мистических совпадений

Злой рок: жизнь и смерть Юры Шатунова оказались чередой жутких мистических совпадений

Жизнь и смерть Юрия Шатунова – это череда мистических обстоятельств. Сегодня, когда сердце бывшего солиста "Ласкового мая" остановилось, пазл сложился.
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Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в поселке Пятки, в машине скорой помощи по дороге в роддом города Кумертау (Башкирской АССР). Через 48 лет он умрет тоже в машине скорой помощи – по пути в Домодедовскую больницу Подмосковья. В карете "неотложки" артист переживет клиническую смерть и пятеро врачей не смогут его реанимировать. Такое вот страшное совпадение...

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Проблемы с сердцем у бывшего солистка "Ласкового мая" были наследственными. Его мать Вера Шатунова умерла в 29 лет от острой сердечной недостаточности. Острая сердечная недостаточность вызовет инфаркт и скоропостижную кончину и ее сына...

Прощание с кумиром миллионов состоится в воскресенье, 26 июня, с 10:00 до 15:00 в траурном зале Троекуровского кладбища. А похороны состоятся во вторник, 28 июня, также в Троекуровском некрополе, но уже в закрытом режиме, поскольку прилетающие из Германии жена Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла не хотят к себе повышенного внимания журналистов. Им важно проститься с дорогим человеком без присмотра камер и праздных зевак.

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 24 июня 2022, 09:43 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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