"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну

Олег Газманов причинил боль своим близким. Сын певца Родион выложил правду о разводе родителей.

Известный российский артист Олег Газманов оказался плохим семьянином. После 20 лет брака со второй женой Мариной он решил уйти из семьи ради интрижки на стороне. Об этом на шоу "Судьба человека" рассказал сын певца Родион. Когда родители развелись, ему было всего 11 лет. Оглядываясь назад, мужчина признался, что сильно переживал из-за предательства отца и видел, как страдает его мать. Женщина не находила себе места.

Родион Газманов размышлял об уходе папы немало времени и пришел к выводу, что он нашел любовницу, поэтому бросил жену, которая делала для него все. В детстве сын певца искал причину развода родителей в себе. Он давал обещания хорошо себя вести, улучшить успеваемость в школе, но это не дало результата, так как его вины не было. "Для ребенка распад семьи — это когда у мироздания уплывает черепаха, разбегаются киты, слоны и все рушится куда-то. Мне было очень страшно, что после этого ничего не будет", — рассказал мужчина.

Наследник Олега Газманова смирился с мучительным расставанием и теперь говорит об этом спокойно, хотя боль воспоминаний все еще пронзает его сердце. Набравшись мудрости, Родион осознал, что не стоит тратить драгоценное время, обижаясь на отца. По его словам, срок, который дан людям на то, чтобы быть рядом с родителями, слишком короткий, поэтому им не нужно пренебрегать. Прошлое осталось позади.