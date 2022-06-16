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Шоу-бизнес
"Насквозь голубой": Впутавшийся в гей-скандал Корчевников вставил по самое не хочу деду-извращенцу

"Насквозь голубой": Впутавшийся в гей-скандал Корчевников вставил по самое не хочу деду-извращенцу

Борис Корчевников публично проболтался о грехах.
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Имя популярного телеведущего в последнее время частенько звучит в обсуждении тем, связанных с ЛГБТ-движениями. Не так давно Борис Корчевников решил высказаться о провокационном танце уральских школьников, в котором многие разглядели мерзкий подтекст, и тем самым невольно сам впутался гей-скандал.

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

А сегодня своим хлестким высказывание журналист буквально вставил по самое не хочу престарелому Джо Байдену, который заявил, что в его администрации представителей ЛГБТ больше, чем во всех предыдущих, вместе взятых. "Похваляется тем, что Белый дом уже давно насквозь голубой. Во власти – сплошь извращенцы", – прокомментировал эту новость в своем микроблоге телеведущий.

Далее Борис Корчевников решил разобраться, почему в США так яро отстаивают права сексуальных меньшинств, и пришел к нескольким выводам. Во-первых, он признал, что это грех. А, во-вторых, объяснил, что любой грех утверждается только благодаря привлечению к нему как можно больше людей. Собственно, поэтому, сказал журналист, люди там так заинтересованы в гей-парадах и анти-крестные ходах. Это необходимо, чтобы защищать "больных извращениями людей".

"Вот и весь смысл нынешней войны. Они борются за погружение весь мир в Содом. Мы – как ни крути, за Христа. И нашей неизбежной победой над Украиной эта война не закончится. Финал её – только крушение Содома", – заключил Борис Корчевников.

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Борис Корчевников. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2022, 19:02 Источник: Телеграм-канал Бориса Корчевникова ✓ Надежный источник
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