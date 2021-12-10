"Он надел кольцо": Вся правда о свадьбе Корчевникова с 74-летней звездой

Брак с большой разницей в возрасте между супругами давно перестал быть чем-то удивительным, особенно в мире шоу-бизнеса. Холостой Борис Корчевников привлекает не только своих ровесниц, но и женщин постарше. Недавно гостья шоу "Судьба человека" Клара Новикова позвала его под венец.
Шутки шутками, а ведущий во время съемок согласился на это предложение. Так что в Сети начали широко обсуждать вероятность его свадьбы с 74-летней звездой. Чтобы расставить все по своим местам, Клара Новикова поведала о связи с мужчиной и подробностях романтичной сцены. Оказалось, это чистой воды юмор.
Актриса дала понять, что ее предложение о браке было комичной импровизацией. Случайным образом знаменитость положила себе в карман кольцо, а под конец программы стала раздумывать, почему Борис Корчевников еще не женился. Она уговорила мужчину вернуть украшение на ее палец.
"Он надел кольцо. А я сказала: "Пускай у вас будет хоть этот опыт", — поделилась деталями Клара Новикова.
Напомним, Борис Корчевников прилюдно проявил симпатию к внучке Светланы Немоляевой Полине. Телеведущий увидел фото девушки и захотел увидеться с ней вживую. Ненароком мужчина отметил, что живет от брюнетки неподалеку, поэтому их встреча может произойти как будто случайно.