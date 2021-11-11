Разочаровавшийся в любви Газманов заговорил о конце

Взрослый сын Олега Газманова старается не афишировать свою личную жизнь.

Родион Газманов обычно держит в секрете свои отношения с противоположным полом, однако на днях он сделал исключение. Оказывается, сейчас мужчина свободен, но недавно он расстался с девушкой, с которой был вместе довольно долго. Личность своей избранницы сын Олега Газманова называть не стал.

"Теперь я отдыхаю от обязательств," – заявил Газманов-младший, говоря о конце романа.

Не совсем понятно, что именно заставило мужчину разочароваться в любви и привело к концу длительной романтической истории. Сейчас музыкант в основном предпочитает говорить о работе, которой он посвящает большую часть своего времени. Скоро у артиста должен состояться концерт, и он очень надеется, что пандемия не помешает запланированному мероприятию.

В беседе со StarHit Родион также рассказал, что внуки у его родителей появятся лишь тогда, когда он сам будет к этому готов. Давить на него в этом вопросе невозможно. Что касается идеальной избранницы для Газманова, то ее можно охарактеризовать как девушку, с которой легко "играть на раздевание в интеллектуальные игры". А недавно мужчина понял, что его вторая половинка должна быть еще и надежной – это осознание пришло с опытом.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что жена Олега Газманова сделала признание о беременности.