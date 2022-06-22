Вот и все: униженная Кабаева с ребенком на руках вычеркнула из жизни того самого

На днях Саша Кабаева сыграла свадьбу с хоккеистом Егором Зайцевым. В соцсетях счастливой невесты все еще продолжают появляться кадры с торжественного мероприятия. Сегодня в своем телеграм-канале Саша Кабаева опубликовала красивый свадебный ролик с выжимкой всех событий памятного дня.
Судя по видео, все прошло идеально. Роскошная церемония была организована в загородном банкетном зале. Молодые дали обещания любить друг друга и поддерживать во всем на протяжении долгих лет жизни. Очевидно, что Саша Кабаева счастлива с новым избранником. Теперь уж точно можно сказать: вот и все. Брюнетка уже окончательно вычеркнула из жизни того самого мужчину, с которым она была крепко связана прежде, – кикбоксера Александра Липового.
Напомним, что после развода с Липовым модель осталась с ребенком на руках. Между экс-супругами были довольно сложные отношения. Несколько месяцев назад Липовой в отместку Кабаевой обнародовал ее личные данные, сделав достоянием общественности место жительства бывшей жены и их общего маленького сына. В результате у дома знаменитости даже стали появляться подозрительные личности. После этого униженная Кабаева на время исчезла из соцсетей.
К счастью, теперь жизнь Саши Кабаевой полностью изменилась в лучшую сторону. Модель уверена, что с Егорым Зайцевым она наконец обрела истинное счастье. Женщина уже успела подарить возлюбленному дочь, и теперь супруги наслаждаются статусом молодых родителей.