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Шоу-бизнес
Стало известно о свадьбе Кабаевой: снимки торжества попали в Сеть

Стало известно о свадьбе Кабаевой: снимки торжества попали в Сеть

Пышное торжество прошло в загородном банкетном зале.
прочитано 318 раз

В жизни недавно родившей Саши Кабаевой произошло очередное радостное событие. Женщина вышла замуж за любимого человека. Снимки торжества попали в Сеть. Девушка активно делилась подробностями в микроблоге.

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Саша Кабаева наконец-то стала супругой хоккеиста Егора Зайцева. По всей видимости, возлюбленные долго готовились к пышному торжеству. И не зря, ведь свадьба получилась по-настоящему грандиозная. Семейный праздник проходил в загородном банкетном зале. Невеста облачилась в длинное белоснежное платье, расшитое стразами. Волосы были аккуратны собраны в пучок, а сзади виднелась фата.

Не поскупились молодожены на декорирование банкетного зала. На одной из фотографий, опубликованной в социальных сетях, засветилась шикарная арка, обвитая плющом и белыми розами.

Напомним, год назад Саша Кабаева рассталась с Александром Липовым, с которым находилась в отношениях не один год. По мнению экс-возлюбленного, модель решила бросить его, променяв на более успешного и состоятельного спортсмена.

Сама брюнетка уверяет, что наконец-то нашла настоящую любовь. По ее словам, именно с хоккеистом она поняла, что такое истинное счастье. Кстати, недавно влюбленные стали родителями. Так, Кабаева родила этой весной Зайцеву дочь.

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Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2022, 17:32 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки

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