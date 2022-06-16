"Свадьба": Кадры замужней Кабаевой в белоснежном наряде вызвали шок

Саша Кабаева очень волнуется – ей предстоит важное событие.

Через несколько дней Саша Кабаева готовится играть свадьбу с собственным мужем – хоккеистом Егором Зайцевым. Пара уже расписана, но само торжество должно состояться только теперь. В своем телеграм-канале и в других соцсетях брюнетка вкратце рассказала о подготовке к свадьбе и показала совместные кадры с возлюбленным, на которых она запечатлена в белоснежном джемпере, а ее супруг – в черном наряде.

"Мы все в подготовке к свадьбе. Я очень волнуюсь и ничего не успеваю," – призналась блогерша.

В своих соцсетях замужняя Кабаева также призналась: она уже чувствует, какой ком у нее будет в горле, когда она будет стоять перед любимым мужем в белом платье и понимать, что еще раз готова стать его женой. Кстати, о выборе подвенечного платья Кабаева тоже рассказывала фолловерам в своем микроблоге – женщина подошла к вопросу со всей ответственностью и даже показала кадры с примерки.

Некоторые подписчики Кабаевой, не слишком пристально следящие за жизнью знаменитости, были шокированы фото с рассказом о свадьбе и признались, что запутались в перипетиях личной жизни брюнетки. Кто-то предположил, что теперь пара собралась венчаться. Другие же отметили, что именно так выглядит настоящая любовь, и пожелали супругам счастья.

Ранее Саша Кабаева показала лицо тайного ребенка – знаменитость уже успела стала мамой во второй раз, что сделало ее еще более счастливой.