"Вам не стыдно?": Орбакайте вышвырнула за борт расколовшую семью Пугачеву

Еще в феврале Алла Пугачева вместе с детьми и мужем укатила в Израиль.



Злые языки говорят, что певица своим поступком расколола большую дружную семью, ведь ее любимая наследница за ней не поехала. Подозрения в натянутых отношениях между родственницами вызвал и тот факт, что в день рождения Кристины Орбакайте Алла Пугачева даже не соизволила поздравить ее публично.

Позже приближенные к семье люди поспешили успокоить взволнованный народ: все добрые слова в праздник были сказаны дочери лично, ведь Примадонна сама по себе – непубличный человек. Однако теперь у поклонников появился новый повод для переживаний. Вчера в Сети появился ролик с дня рождения дочери певицы Клавдии: на нем девочка веселиться в окружении детей Филиппа Киркорова и других гостей, а вот наследников Аллы Пугачевой и Максима Галкина не видно.

Не замечены на видео и родители Гарри и Лизы, в то время как остальные взрослые гости, полные счастья, позировали вместе. Получается, что Кристина Орбакайте буквально вышвырнула родственников за борт: то ли не засняв на камеру, чтобы скрыть от лишних глаз, то ли просто-напросто не пригласив звездную чету на торжество. При этом, вполне возможно, что Алла Пугачева сама решила не приезжать.

Поклонников, кстати, взволновала не только эта ситуация. Особо чувствительные пользователи набросились на артистку за то, что она позволяет себе радоваться в такое непростое время. "Кристина, вы как веселились, так и веселитесь. Вам не стыдно?", – задали вопрос Кристине Орбакайте фанаты.