"Сгорело все до тла": Юлия Беретта в страшном пожаре потеряла несколько миллионов

Певица, а с недавнего времени еще и общественный деятель Юлия Беретта попала в переделку. И потеряла огромную сумму. Подробностями происшествия она поделилась с корреспондентом "Дни.ру".



У знаменитой певицы есть большой загородной дом, одной главных комнат в котором является рабочий кабинет. "Я решила обставить его мебелью по индивидуальному дизайну – полками, эргономичными столами и прочим, – рассказала Беретта. – Долго выбирали компанию, читали отзывы, сравнивали. Наконец, макет был готов, материалы выбраны, договор подписан и – это самое важное – сумма в размере 3,5, миллионов рублей внесена в качестве полной оплаты. Нам сказали, что поскольку проект индивидуальный, то всю сумму надо заплатить сразу".

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О трагедии Беретта узнала из утренних новостей спустя месяц после заказа – в Подмосковье на фабрике элитной мебели произошел сильный пожар. "Там сгорело все – не только готовая мебель, но и цеха для ее производства, фабричные помещения, – содрогается Юлия. – Словом, никаких шкафов и полок ждать уже не приходилось".

Певица пока не знает, будет ли судиться с владельцами фабрики. Она понимает их положение, но и 3, 5 миллиона рублей – по нынешним временам тоже не лишние, на дороге, как говорится, не валяются. "Я хотела заказать мебель за границей, но сейчас закрыты границы, оплату в зарубежные банки тоже не отправить, с логистикой проблемы, так что даже не знаю, что делать", – вздыхает сидящая на простой деревянной табуретке в пустой комнате артистка...