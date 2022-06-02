За Олега, Диму или Сережу? Заявлено о свадьбе меняющей мужиков Волочковой

Анастасия Волочкова показала дорого мужчину.

Поклонники балерины всея Руси, наверное, сбились со счета ее "любимых" – уж слишком часто они у нее меняются. Сначала был таинственный Олег, которого артистка показывала по частям, потом Сережа, отдыхавший с ней на Мальдивах, а после него – молоденький Дима. Не так давно Анастасия Волочкова показала нового мужчина, с которым, по традиции, провела пару деньков в теплых краях.

Однако все они, по мнению фанатов, в женихи ей не годятся. Такое ответственное задание они переложили на плечи давнего друга балерины. Накануне она выложила в социальных сетях видео с Никитой Джигурдой: на кадрах они сначала стоят рядом, а потом нежно обнимаются. Как оказалось, артистка стала секундантом в недавнем бою шоумена. "Никита бесстрашен и силен во всем!" – поддержала приятеля балерина.

Новая публикация Анастасии Волочковой собрала массу комментариев. В этот раз поклонники решили дать ей совет: стать супругой Джигурды. "Очень хорошо смотритесь. Идеальная пара. Настя, вам надо пожениться", – заявили о возможной свадьбе балерины пользователи. Однако они, кажется, не учли одной детали: шоумен уже давно окольцован, да и в браке счастлив.

Кстати, некоторых взволновал вопрос о том, как вообще супруга артиста переживает к столь теплым отношениям между ее мужем и весьма любвеобильной балериной. "А как Марина относится к вашей близкой дружбе?" – написал кто-то в комментариях. Ответа от Анастасии Волочковой, конечно, не последовала, так что, остается только гадать.