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Шоу-бизнес
Кинувшая Тарзана Королева на радостях сунула в камеру дряхлые "буфера": Меня уже и развели

Кинувшая Тарзана Королева на радостях сунула в камеру дряхлые "буфера": Меня уже и развели

Наташа Королева в личном блоге пощеголяла постройневшей фигурой.
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Слухи о расставании исполнительницы хита "Маленькая страна" и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) ходят давно. Два года назад пересуды начались с новой силой, когда оказалось, что в отсутствие жены артист водит домой сомнительных девиц и даже вступает с ними в интимные отношения. Любовница танцовщика объявила об этом во всеуслышание в эфире "Пусть говорят". Однако Наташа Королева смогла простить супруга.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

С тех пор пару разводят регулярно. В очередной раз о разладе у звездной четы засудачили на днях, когда оказалось, что певица кинула мужа дома и в одиночку укатила отдыхать.

Как оказалось, Наташа Королева уехала на оздоровительный курорт, где восстанавливала форму: много гуляла на свежем воздухе, проходила курс массажей, пила воду из целебных источников. За неделю, по словам звезды, она потеряла три килограмма, у нее ушли отеки и нормализовался сон.

На радостях Королева решила показать фигуру и сняла себя в одних трусах, игриво прикрыв грудь рукой. Правда, некоторые в Сети посчитали, что все-таки 49-летней артистке не пристало совать в камеру дряхлые "буфера".

Впрочем, несмотря на критику, певица продолжает радоваться жизни и в восторге от своего внешнего вида. Правда, видимо, детокс у артистки был и от соцсетей. Вернувшись с отдыха, Наташа Королева с ужасом обнаружила, что публика уже поставила крест на ее браке.

"Пока я была в пятидневном путешествии оздоровительном, меня уже и развели с Серегой, и придумали мне уже каких-то новых женихов", – жалуется Наташа Королева.

Однако, по словам звезды, она знает особенные рецепты семейного счастья. "Поэтому все эти рассказочки и байки не про нашу прекрасную семью", – констатировала артистка.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 июня 2022, 13:29 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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