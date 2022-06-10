Стало известно о разводе Королевой и Тарзана: Имущество делится

Общество продолжает обсуждать неурядицы в семье Наташи Королевой и Тарзана.

Который месяц злые языки болтают о том, что в отношениях самой горячей и крепкой пары российского шоу-бизнеса все не так гладко. По слухам, яблоком раздора стали политические взгляды: мол, Тарзан, заявив, что поддерживает спецоперацию на Украине, обидел маму Наташи Королевой, которая дала понять, что не одобряет действия российских солдат.

Как бы там ни было, пара все реже появляется вместе на мероприятиях, да и совместных фотографий и видео в соцсетях стало сравнительно меньше. В общем, певица и стриптизер только провоцируют публику на мысли о разводе. При этом юристы считают, что "русалка" вряд ли уйдет от своего мужа. Она, как главный кормилец семьи, может лишиться крупной суммы денег.

– Согласно действующему законодательству, а именно Семейному кодексу, при разводе, если нет брачного договора, имущество делится поровну между супругами, – звездный адвокат Андрей Алешкин, комментируя развод Наташи Королевой и Тарзана.

Супругам придется делить недвижимость, деньги на счетах, причем не важно, кем все это добро было заработано. Мужу артистки даже могут достаться деньги, полученные ею от яйцеклетки, которую она отдала другу в Америке. Поговаривают, что за это щедрый приятель заплатил ей более сотни миллионов рублей. И не имеет значения то, что, по словам Наташи Королевой, ей эту сумму подарили: презенты в браке тоже делятся поровну.