"Родила!": Наташа Королева с размахом отметила пополнение в семье

Певица Наташа Королева давно мечтала обрести еще одного близкого человека.

У Наташи Королевой условно два ребенка. Первый – старший сын Архип, которого она родила от танцовщика Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Вторая гипотетически родная дочь Наташи Королевой живет за океаном, в семье друга артистки. В прошлом году певица призналась на весь мир, что отдала приятелю свою яйцеклетку, чтобы он мог иметь детей от нее. В итоге родилась девочка, для которой биологической мамой является Наташа. Эта история наделала много шума, но видя, как счастлива Наташа Королева, становилось ясно – артистка давно мечтала обрести еще одного малыша.

В последнее время российская певица Наташа Королева радует поклонников подробностями семейной жизни, о которых активно рассказывает в своих соцсетях. Недавно артистка показала всем свой огород в загородном коттедже, доставшемся ей от Игоря Николаева после развода.



Сегодня у артистки новый радостный повод. Поклонники с удовольствием присоединяются к поздравлениям с важным событием. У концертного директора Наташи Королевой Марины Наринской день рождения. Артистка горячо поздравила ее и выложила массу совместных видео и фото. Судя по тому, как часто Королева и ее директор бывают вместе, они уже стали одной семьей. Вместе женщины оказывались и на море, и в роддоме.

"Марина беременная, а я родила Архипа!" – подписала один из снимков Наташа Королева.