"Не дура выпить": Кравец в шоке от агрессивности бухающей Успенской

Любовь Успенскую часто называют "королевой русского шансона". Но, как выяснилось, ничто человеческое ей не чуждо. О привычках и пороках певицы "Дни.ру" рассказала ее коллега по сцене Алена Кравец.

"Я вспоминаю, как лет десять назад была приглашена выступить на одном частном мероприятии, и там делила гримерную с Успенской, – говорит Кравец. – Не знаю, как сейчас, но тогда Люба была не дура выпить".

"Успенская настойчиво и даже несколько агрессивно настаивала, чтобы я с ней "бухнула", как она выражалась, – продолжает Алена. – И фыркала, когда я отказывалась "хлопнуть водочки", поскольку иные артисты не против были тоже "бухнуть" с Любой за компанию. Я была в шоке".

В итоге пришлось вмешиваться мужу-бизнесмену Кравец. "Он доходчиво объяснил Успенской, что я вообще непьющая, что не надо меня спаивать, – вздыхает Алена. – А она была удивлена, обижена, возмущена, что я не хочу с ней даже пригубить рюмку-другую".

Сейчас по Сети гуляет ролик, на котором Успенская материт и оскорбляет хозяйку собаки соседнего дома. Кравец не видит в этом ничего странного. "Это, кажется, ее типичная манера общения, она вообще дама довольно агрессивная вне сцены, как еще сама собаку не покусала", – удивляется Кравец. – Конечно, такое поведение для звезды недопустимо, ведь люди берут с нее пример".