"Сожалений нет": заявившая о разводе Ковальчук не будет скучать

Долгое время звездный союз многим казался просто идеальным. Одни восхищались, другие завидовали, пока Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков не сделали сенсационное заявление о разводе. В вынуждающей на искренность программе "Секрет на миллион" супруги признались, что однажды они оказались буквально в шаге от развода. К счастью, паре хватило любви, терпения и мудрости – им удалось преодолеть кризис.
Теперь, когда страсти с подобными заявлениями улеглись, успокоенные фанаты готовы обсуждать с Ковальчук и более прозаичные темы. Например, сегодня певица в своем телеграм-канале заговорила об актуальной для многих теме ухода из России "Макдональдса". Артистка с удивлением заметила, что эта тема муссируется во многих пабликах.
"Честно признаюсь, я более чем спокойна к фастфуду, поэтому и сожалений никаких нет," – заметила певица, дав понять, что скучать по ресторану быстрого питания она точно не будет.
Подписчики блондинки в своих мнениях разделились. Одни поддержали позицию звезды, других она несколько удивила, ведь у российского филиала культового общепита был особый колорит, расставаться с которым многим жаль.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как узнавшая об измене мужа Юлия Ковальчук охмурила богатого иностранца.