"Любимый": Узнавшая об измене мужа Ковальчук охмурила богатого иностранца

В основном, конечно, поклонники восхищаются крепостью звездного союза, что большая редкость для представителей шоу-бизнеса. В отличие от многих других коллег супруги демонстрируют любовь, взаимопонимание и доверие на протяжении долгих лет. При этом несколько лет назад Юлия Ковальчук неожиданно опубликовала селфи с рогами и рассказала в соцсетях, что узнала об измене мужа. Впрочем, позже оказалось, что певица так пошутила, только люди поняли это не сразу, а когда поняли, попеняли ей за такие странные шутки.
Теперь же Юлия Ковальчук опубликовала в соцсети фото с харизматичным мужчиной – своим знаменитым коллегой Сосо Павлиашвили. На снимке красавица Ковальчук нежно прильнула к плечу грузина. Сложилось впечатление, что певица просто охмурила богатого иностранца да и сама попала под его чары.
"Свет падает так, что мы с любимым Сосо Павлиашвили как будто перезагорали. Это мы просто так сильно любим вас," – нежно подписала фото певица.
Судя по всему, приятели-артисты собрались на каком-то мероприятии на теплоходе – за их спинами сквозь стекло виднеется река. Присевшие отдохнуть коллеги не стали упускать возможности вместе сфотографироваться на память, а потом поделиться интригующим снимком.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как оправдавшую измены мужа Юлию Ковальчук жестко приложили.